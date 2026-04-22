ईरान पर हमला हुआ तो चुप नहीं बैठेगा यमन

यमन के लोकप्रिय जनांदोलन अंसारुल्लाह के प्रमुख अब्दुल मलिक अल हौसी ने कहा है कि ईरान के खिलाफ किसी भी अमेरिकी-जायोनी कार्रवाई पर यमन तटस्थ नहीं रहेगा और इसका कड़ा जवाब दिया जाएगा। अंसारुल्लाह नेता सय्यद अब्दुलमलिक बदरुद्दीन अल-हौसी ने साफ कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिकी और जायोनी आक्रामकता के मामले में यमन तटस्थ नहीं रहेगा, और यदि ऐसे हमले फिर से शुरू हुए तो उनका जवाब पहले से अधिक तीव्रता के साथ दिया जाएगा।

अल-मसीरा के अनुसार, अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर आक्रामक शक्तियों की गतिविधियाँ एक बेहद खतरनाक चरण में प्रवेश कर चुकी हैं, और “आतंकवाद के खिलाफ युद्ध” जैसे नारे केवल धोखा देने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अल-हौसी के अनुसार, दुश्मन ताकतें मुस्लिम उम्मत को गुमराह करने और अपनी आक्रामकता को जायज़ ठहराने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन यदि मुसलमान अपने सिद्धांतों पर कायम रहें तो सफलता उनकी होगी।

उन्होंने कहा कि जायोनी शासन और उसके सहयोगी उम्मत को चुप कराना चाहते हैं ताकि कोई उनके अपराधों के खिलाफ आवाज न उठा सके, जबकि मीडिया के माध्यम से निराशा फैलाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना था कि फिलिस्तीन में चल रही कार्रवाइयों के दौरान मानवाधिकार और महिलाओं के अधिकार कहाँ हैं, जबकि हर आधे घंटे में एक फिलिस्तीनी महिला की हत्या की जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ ताकतें ग़ज़्ज़ा के प्रतिरोध को कमजोर दिखाने की कोशिश कर रही हैं, जबकि दुश्मन की ताकत को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जाता है।

अल-हौसी ने कहा कि अमेरिका और इस्राईल समर्थक मीडिया हर उस आवाज को दबाने की कोशिश करता है जो उनके खिलाफ हो, और उसे “ईरान की प्रतिनिधि आवाज” कहकर बदनाम किया जाता है। उन्होंने कहा कि इस्राईल और उसके सहयोगी केवल फिलिस्तीन ही नहीं बल्कि अन्य अरब देशों में भी हत्या और तबाही फैला रहे हैं, और पवित्र स्थल भी उनके निशाने पर हैं।

अंसारुल्लाह नेता ने ईरान के रुख की सराहना करते हुए कहा कि यह एक सम्मानजनक और गरिमामय रुख है, जिसे उम्मत की एकता का माध्यम बनना चाहिए। उन्होंने खुलासा किया कि अतीत में उन्हें यूरोपीय देशों की ओर से प्रस्ताव दिया गया था कि यदि वे अपने नारों से पीछे हट जाएँ तो उन्हें सरकार में भागीदारी दी जाएगी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। उन्होंने खाड़ी देशों की आलोचना करते हुए कहा कि कुछ देशों ने इस्राईल के लिए अपने दरवाजे खोल दिए हैं, जिससे क्षेत्र में उसका प्रभाव बढ़ रहा है।