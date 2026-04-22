हुर्मुज़ संकट का जिम्मेदार अमेरिका, सीजफायर के उल्लंघन ने हालात जटिल बनाए

ईरान के विदेश मंत्री सय्यद अब्बास अराक़्ची और इटली के विदेश मंत्री एंटोनियो ताजानी ने आज फोन पर बातचीत की। इस फोन वार्ता में क्षेत्रीय घटनाक्रम और अमेरिका तथा इस्राईल द्वारा ईरान के खिलाफ किए गए सैन्य हमले के सुरक्षा, कानूनी और आर्थिक प्रभावों पर विचारों का आदान-प्रदान किया गया। ईरान के विदेश मंत्री ने हालिया सैन्य आक्रमण के दौरान ईरान पर किए गए कथित अत्याचारों को स्पष्ट करते हुए सभी देशों की जिम्मेदारी पर जोर दिया कि वे संयुक्त राष्ट्र चार्टर और अंतरराष्ट्रीय कानून के गंभीर उल्लंघनों की निंदा करें। उन्होंने कहा कि हुर्मुज जलडमरूमध्य की मौजूदा स्थिति अमेरिका की एक स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र सदस्य देश पर सैन्य हमले की सीधी कानूनी अवहेलना का परिणाम है। उन्होंने कहा कि ईरान, जो हुर्मुज का तटीय देश है, अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा के लिए अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत आवश्यक कदम उठा रहा है, और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसके परिणामों की जिम्मेदारी हमलावरों की होगी।

ईरान के विदेश मंत्री ने अमेरिका और इस्राईल द्वारा ईरान की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर किए गए हमलों का भी उल्लेख किया और कहा कि यूरोपीय देशों की इस अवैध कार्रवाई पर चुप्पी अस्वीकार्य है। उन्होंने चेतावनी दी कि यूरोपीय देशों के दोहरे रवैये के कारण अंतरराष्ट्रीय कानून और अप्रसार व्यवस्था (नॉन-प्रोलिफरेशन रेजीम) कमजोर हो रही है। ईरान और इटली के विदेश मंत्रियों ने लेबनान की स्थिति और युद्धविराम के पालन की आवश्यकता पर भी चर्चा की। इटली के विदेश मंत्री ने खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता के महत्व पर जोर देते हुए पूरे क्षेत्र में स्थिरता मजबूत करने में अपने देश की मदद की तत्परता व्यक्त की।