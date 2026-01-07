भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ज़ायोनी शासन के मुखिया बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है। मोदी ने इस बात की जानकारी अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट से दी और बताया है कि नए साल पर दोनों नेताओं ने एक-दूसरे से शुभकामनाएं साझा की हैं। भारत-इस्राईल के बीच ऐसे रिश्ते हैं कि दोनों नेताओं के बीच इस तरह की बातचीत होती है लेकिन इस वक्त ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि ईरान में महंगाई के विरुद्ध हुए विरोध प्रदर्शन को अमेरिका इस्राईल दंगों में बदलने के लिए एडी चोटी का जोर लगाए हैं ।

मोदी ने खुद इस बात की जानकारी दी है कि उन्होंने अपने दोस्त बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की है और उन्हें नए साल की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने लिखा है कि बातचीत के दौरान हमने आने वाले वर्ष में भारत-इस्राईल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने क्षेत्रीय हालात पर भी विचार साझा किए और आतंकवाद के खिलाफ और ज्यादा मजबूती से मिलकर लड़ने के संकल्प को दोहराया।