जौलानी के लड़ाकों और SDF के बीच फिर से झड़पें शुरू



अहलुल बैत (अ.स.) समाचार एजेंसी (अबना) के अनुसार, जौलानी के नेतृत्व वाले आतंकी समूहों और सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस (SDF) के बीच फिर से हलब शहर में झड़पों की शुरुआत की सूचना है।

हलब में 'साना' समाचार एजेंसी के संवाददाता ने बताया कि SDF ने अल-सयान इलाके में मोर्टार दागे, जिसके जवाब में जौलानी सेना ने कास्तीलो और शेहान धुरी पर उनसे मुठभेड़ की। ये झड़पें मंगलवार की शाम उत्तरी सीरिया के हलब शहर के कई इलाकों में फिर से शुरू हुईं, जिसमें गोलीबारी और ड्रोन के इस्तेमाल की सूचना मिली।

'अल-इखबारिया अल-सूरिया' नेटवर्क ने बताया कि सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने अश्रफिया और शेख मकसूद इलाकों के आसपास की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ड्रोन तैनात किए, जबकि दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर आवासीय क्षेत्रों को निशाना बनाने का आरोप लगाया।

सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने कम से कम 7 लोगों, जिनमें 6 आम नागरिक शामिल हैं, की मौत की सूचना दी और जौलानी सेना पर आरोप लगाया कि उसने ड्रोन और मोर्टार से शेख मकसूद इलाके को निशाना बनाया। इस समूह ने जोर देकर कहा कि वह अपनी कार्रवाई को 'वैध प्रतिक्रिया का अधिकार' मानता है।

यह तनाव ऐसे समय में बढ़ा है जब पिछले कई महीनों से दोनों पक्षों के बीच वार्ता ठप पड़ी है, और घनी आबादी वाले इलाकों में झड़पों के विस्तार और आम नागरिकों के लिए खतरा बढ़ने की चेतावनियां दी गई हैं।