दक्षिण सीरिया में अमेरिका के हवाई और ज़मीन हमले 

अमेरिका की सेंट्रल कमांड ने दक्षिण सीरिया में कई हवाई और ज़मीन हमलों की जानकारी दी है। रशिया टुडे के अनुसार, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने बताया कि 24 से 27 नवंबर के दौरान दमिश्क के आसपास कई हवाई और ज़मीन हमले किए गए।

अमेरिका का दावा है कि इन हमलों का उद्देश्य दक्षिण सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों को नष्ट करना था। इन हमलों के बाद, इन बलों का यह भी कहना है कि आईएसआईएस के तत्व खुद को पुनः व्यवस्थित नहीं कर सकते।

इन हमलों की घोषणा ऐसे समय में हुई है जब कई बार मीडिया ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिकी सैनिकों के तैनात क्षेत्र में मौजूद आईएसआईएस के तत्व बिना किसी समस्या के आवाजाही कर रहे हैं और इन बलों के साथ संपर्क में हैं।