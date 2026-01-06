हिज़्बुल्लाह इस्राईल के साथ किसी भी टकराव के लिए तैयार 

अहलुल-बैत (अ.स.) न्यूज एजेंसी - अबना की रिपोर्ट के अनुसार, लेबनान के प्रतिरोध पर अमेरिकी-जायोनी निरस्त्रीकरण परियोजना के दबाव की विफलता के बाद, जायोनी स्रोतों ने स्वीकार किया है कि हिज़्बुल्लाह न केवल अपनी मानव शक्ति को युद्ध-पूर्व स्तर पर वापस लाने में सक्षम हुआ है, बल्कि अब दसियों हज़ार लड़ाकों और सैकड़ों मिसाइलों के साथ कब्जे वाले क्षेत्रों के दिल को निशाना बनाने में सक्षम है।

इस्राईल के चैनल 12 के अनुसार, रिपोर्टों में जोर देकर कहा गया है कि हिज़्बुल्लाह के पास सैकड़ों मिसाइलें और रॉकेट हैं जो जायोनी शासन के संवेदनशील क्षेत्रों, जिसमें अधिकृत फिलिस्तीन के केंद्र में गोश डान और दक्षिणी कब्जे वाले क्षेत्रों तक पहुंचने में सक्षम हैं।

कल रात, लेबनान के साथ जायोनी शासन की युद्धविराम संधि के उल्लंघन के बाद, इस शासन ने लेबनान के विभिन्न क्षेत्रों पर अपने हवाई हमले शुरू कर दिए।

समाचार स्रोतों ने बताया कि जायोनियों ने पूर्वी लेबनान के बकाइम क्षेत्र में "अल-मनारा" शहर को निशाना बनाया।

इस्राईली लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान में स्थित "अनान" शहर पर भी बमबारी की, और दक्षिणी क्षेत्र में "अयन अल-तीना" शहर पर भी हमलों की सूचना मिली है।

इसके अलावा, अल-मनार नेटवर्क ने मंगलवार तड़के रिपोर्ट दी कि "दुश्मन के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी सिदोन में सिनीक औद्योगिक क्षेत्र पर हमला किया, जिससे कई लोग मारे गए।