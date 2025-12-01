अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने ज़ायोनी नेताओं की तत्काल गिरफ्तारी की मांग की

अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने फ़िलिस्तीन एकजुटता दिवस के अवसर पर ज़ायोनी नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।
मानवाधिकार संगठनों ने अपने बयान में कहा कि ज़ायोनी नेता युद्ध अपराधों में शामिल हैं, जिनमें भूख को हथियार के रूप में इस्तेमाल करना और मानवता के खिलाफ अपराध जैसे हत्या, यातना जैसे अमानवीय कृत्य शामिल हैं।
इन संगठनों ने जोर दिया कि स्थायी शांति तब तक संभव नहीं जब तक इस स्थिति का पूर्ण अंत न हो और ज़ायोनी अधिकारियों पर न्यायालय में मुकदमा न चले।
बयान पर हस्ताक्षर करने वाले संगठनों में अलकरामा फॉर ह्यूमन राइट्स (जिनेवा), एसोसिएशन ऑफ टॉर्चर्ड पीपल (जिनेवा), अलशहाब ह्यूमन राइट्स सेंटर (लंदन), वॉइस ऑफ़ फ्रीडम फॉर ह्यूमन राइट्स (पेरिस), एफडीआई इंटरनेशनल (बेल्जियम), इंस्टीट्यूट ऑफ़ ह्यूमन राइट्स कोर्ट (इस्तांबुल) और अल्तज़मम फॉर ह्यूमन राइट्स (जिनेवा) शामिल हैं।
इन संगठनों ने जोर दिया कि स्थायी शांति तब तक संभव नहीं जब तक इस स्थिति का पूर्ण अंत न हो और ज़ायोनी अधिकारियों पर न्यायालय में मुकदमा न चले।
अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों ने फ़िलिस्तीन एकजुटता दिवस के अवसर पर ज़ायोनी नेताओं के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के गिरफ्तारी वारंट पर तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है।
आपकी टिप्पणी