इस्राईल ने माना, प्रतिरोध के खिलाफ “पूर्ण विजय” असंभव

मक़बूज़ा फिलिस्तीन के जायोनी शासन के आंतरिक सुरक्षा केंद्र ने माना है कि इस्राईल अब हमास और हिज़्बुल्लाह के खिलाफ पारंपरिक “पूर्ण विजय” प्राप्त नहीं कर सकता।

तल अवीव विश्वविद्यालय से संबद्ध आंतरिक सुरक्षा अध्ययन केंद्र ने इस्राईल की सुरक्षा स्थिति पर एक रिपोर्ट में सैन्य सिद्धांतों में बदलाव की समीक्षा की है, विशेषकर विजय और निर्णायक जीत की परिभाषा में।

रिपोर्ट में कहा गया है कि 1970 के दशक से लेकर हालिया युद्धों तक गज़्ज़ा, लेबनान, और ईरान-यमन के साथ इस्राईल ने यह महसूस किया कि पारंपरिक सैन्य साधन अब गैर-राज्य सशस्त्र समूहों के खिलाफ निर्णायक जीत नहीं दिला सकते।

रिपोर्ट में कहा गया है कि अब ध्यान सैन्य विजय के बजाय राजनीतिक और रणनीतिक विजय पर है। इसका मतलब है कि तल अवीव अब लंबी और जटिल युद्धों में अपने इरादे थोपने में सक्षम नहीं है।