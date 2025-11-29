अमेरिका ने यमन के एयर डिफेंस का लौहा माना; एफ-16 पर हुए हमले

अमेरिकी वायु सेना ने यमन की वायु रक्षा द्वारा अपने एफ-16 लड़ाकू विमानों पर किए गए हमलों को गंभीर रूप से स्वीकार किया।

अलमसीरा नेटवर्क के अनुसार, अमेरिकी वायु सेना ने यह स्वीकार किया कि स्क्वाड्रन एफ-16 के पूर्व कमांडर विलियम पार्क्स एक ऑपरेशन के दौरान रेड सी के ऊपर कठिनाई में पड़ गए क्योंकि यमन की वायु रक्षा की मिसाइलें उनके विमान तक पहुँच रही थीं।

रिपोर्ट के अनुसार, उक्त कमांडर यमन की वायु रक्षा मिसाइलों का सामना करने के बाद एक जटिल ऑपरेशन में शामिल हो गए और उनके जीवन को खतरा हो सकता था।

इसके अलावा बताया गया कि पार्क्स ने अपने विमान का बहुत सारा ईंधन खोने के बाद यमन के ऊपर हवा में ईंधन भरने का अनुरोध किया।

इससे पहले, अमेरिकी मरीन कॉर्प्स एसोसिएशन ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि यमनियों के रेड सी में ऑपरेशन ने अमेरिका को गहरे और गंभीर सबक दिए हैं, जो ऑपरेशनल टेक्निक और असामान्य रणनीति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं। यमनी बलों के पास भले ही उन्नत समुद्री या हवाई शक्ति न हो, लेकिन उन्होंने फिर भी अमेरिकी नौसेना को चुनौती दी और उसे आर्थिक रूप से बड़ी चोट पहुंचाई।