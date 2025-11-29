कोरिया की सरकारी समाचार एजेंसी (KCNA) ने चेतावनी दी है कि अमेरिका की सैन्य गतिविधियां कोरियाई प्रायद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए गंभीर खतरा हैं।

KCNA के बयान में कहा गया है: “इस साल की शुरुआत से शुरू हुई अमेरिका की बेतहाशा सैन्य गतिविधियां, कोरियाई प्रायद्वीप और उसके आसपास के क्षेत्र में रणनीतिक स्थिरता के लिए गंभीर खतरे में बदल गई हैं, और साल के अंत के करीब आते-आते यह और स्पष्ट हो गया है।”

इस बयान में अमेरिकी सैन्य गतिविधियों का वर्णन “सैन्य अराजकता” के रूप में किया गया है, जो स्पष्ट रूप से दिखाता है कि क्षेत्र में अस्थिरता का स्रोत और वर्तमान स्थिति बदलने वाला कौन है।

इस समाचार एजेंसी ने अपने बयान को स्पष्ट चेतावनी के साथ समाप्त करते हुए कहा कि “चूंकि अमेरिका अभी भी क्षेत्र के देशों को धमकी देने वाले सैन्य प्रदर्शन में रिकॉर्ड बना रहा है, हम भी अपने संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा तथा क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने के अपने अधिकार को अधिक प्रभावी तरीके से लागू करेंगे।”