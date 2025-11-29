 नेतन्याहू और इस्राईल क्षेत्र में हो रहे नरसंहार के जिम्मेदार

वेनज़ुएला के विदेश मंत्री ने इस्राईल और जॉनी शासन के मुखिया नेतन्याहू को मध्य पूर्व क्षेत्र में नरसंहार के लिए जिम्मेदार ठहराया।

अल-मयादीन नेटवर्क की रिपोर्ट के अनुसार, वेनेज़ुएला के विदेश मंत्री इवान खील ने क्षेत्र में ज़ायोनी शासन के अपराधों की निंदा की और कहा कि नेतन्याहू एक अपराधी और नरसंहार पर आधारित सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं और वे इन हिंसाओं के सीधे जिम्मेदार हैं।

वेनेज़ुएला के विदेश मंत्री ने कहा कि जो कुछ सीरिया, फिलिस्तीन और लेबनान में हो रहा है, वह पूरी तरह अस्वीकार्य है और बेहद घिनौनी बर्बरता है।

उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय दबाव और धमकियों के कारण नकारा और प्रभावहीन है।