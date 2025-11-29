कीव में लगातार धमाके; राजधानी में अंधेरा छाया

रूस यूक्रेन संघर्ष के बीच यूक्रेनी अधिकारियों ने रूस के हमलों के बाद राजधानी के कुछ क्षेत्रों में बिजली कटने की जानकारी दी है।

रशिया टुडे के अनुसार, आज सुबह कीव और उसके आस-पास नए विस्फोटों की आवाज़ें सुनाई दीं और इन क्षेत्रों में खतरे की सायरनें बज उठीं।

इसके अलावा, यूक्रेनी अधिकारियों ने कीव के कुछ क्षेत्रों में पानी और बिजली कटने की भी सूचना दी।

यूक्रेन के ऊर्जा मंत्रालय ने भी बताया कि इन विस्फोटों और रूस के हमलों के बाद राजधानी और इसके आस-पास के 6 लाख से अधिक लोगों की बिजली बंद हो गई है।

आज सुबह, रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी ने यूक्रेनी अधिकारियों के हवाले से बताया कि रूस के ड्रोन ने इस शहर के दो क्षेत्रों पर हमला किया।