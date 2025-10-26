गज़्ज़ा में 10 लाख से ज्यादा बच्चे कुपोषण का शिकार 

संयुक्त राष्ट्र बालकोष यूनिसेफ के क्षेत्रीय निदेशक ने रविवार को कहा कि यह संस्था गज़्ज़ा में अपने प्रयास बढ़ा रही है ताकि बच्चों की जान को खतरे से बचाया जा सके।

उन्होंने बच्चों की गंभीर स्थिति का जिक्र करते हुए कहा, "हम अकाल का सामना कर रहे बच्चों में कुपोषण का इलाज बढ़ा रहे हैं।" यूनिसेफ के अनुसार, गज़्ज़ा में एक मिलियन से ज्यादा बच्चे आम जिंदगी में भी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं।

यूनिसेफ ने इस्राईल के हमलों में मारे गए बच्चों के आंकड़े भी दिए: "64,000 से ज्यादा बच्चे मारे गए या घायल हुए हैं और 58,000 से ज्यादा बच्चों ने अपने माता-पिता में से किसी एक को खो दिया है।

इस संगठन ने यह भी कहा कि "इस्राईल की सैन्य कार्रवाई ने गज़्ज़ा पट्टी में व्यापक तबाही मचाई है।"

यूनिसेफ ने चेतावनी दी कि "शब्द और आंकड़े अकेले गज़्ज़ा के बच्चों पर पड़े प्रभाव को नहीं दिखा सकते, और यह प्रभाव कई पीढ़ियों तक रहेगा।

यूनिसेफ ने कहा कि "गज़्ज़ा में संघर्ष विराम बच्चों की जान बचाने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करता है।"