रूस का दावा, यूक्रेन के 139 ड्रोन मार गिराए 

रूस के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि बीती रात रूसी वायु रक्षा प्रणाली ने विभिन्न क्षेत्रों में यूक्रेन के 139 ड्रोन मार गिराए।

मंत्रालय के अनुसार, ये ड्रोन रूसी सीमा के नज़दीक हवाई क्षेत्र में प्रवेश कर रहे थे जिन्हें समय रहते की गई कार्रवाई में नष्ट कर दिया गया।

रक्षा मंत्रालय ने यह भी बताया कि पिछले दिन रूसी सेना ने कई बस्तियों पर नियंत्रण हासिल कर लिया।

इसके अलावा, रूसी मंत्रालय के मुताबिक, इस अभियान के दौरान यूक्रेनी वायुसेना का एक सुखोई-27 लड़ाकू विमान गिराया गया, जबकि जमीनी झड़पों में 1,525 यूक्रेनी सैनिक मारे गए।

रूसी मंत्रालय ने दावा किया कि सेना सभी मोर्चों पर बढ़त बना रही है और यूक्रेनी ड्रोन हमलों का प्रभावी जवाब दिया जा रहा है।