सीरिया में आतंकियों का कहर, कई लोगों की हत्या 

सीरिया के इदलिब में एक बार फिर तकफीरी आतंकियों ने कहर मचाते हुए कई लोगों की हत्या कर दी।

तकफीरी आतंकी संगठन के अधीन सीरिया के पश्चिमी प्रांत इदलिब में आतंकवादियों ने एक यात्री बस पर गोलीबारी की, जिसमें एक महिला और एक पुरुष की मौत हो गई और चार लोग घायल हो गए।

सीरियाई मीडिया के अनुसार, यह हमला कफ़र मार्स इलाके में हुआ, जहाँ अज्ञात बंदूकधारियों ने अचानक बस को निशाना बनाया।

उधर, सीरियन ह्यूमन राइट्स वॉच की ताज़ा रिपोर्ट में बताया गया है कि मध्य प्रांत हुम्स में भी हिंसक घटनाओं में तेज़ी आई है और अलवी समुदाय सहित अन्य अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ गए हैं।

रिपोर्ट के मुताबिक़, पिछले तीन दिनों में हुम्स में कम से कम आठ लोगों की मौत हुई है, जबकि साल की शुरुआत से अब तक 359 नागरिक आतंकवादी हमलों में मारे जा चुके हैं।

इस संस्था ने कहा कि इस महीने की शुरुआत में पश्चिमी हुम्स में ईसाई समुदाय के लोगों को भी अज्ञात हमलावरों ने निशाना बनाया था।